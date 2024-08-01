مجلس الأمن الدولي يناقش التصعيد في الشرق الأوسط

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عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء جلسة طارئة، بطلب من إيران وبدعم من الصين وروسيا والجزائر، في أعقاب القتل المستهدف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، حيث تم حث المجتمع الدولي على العمل معا لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.



وقالت روزماري ديكارلو ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: "يجب على المجتمع الدولي العمل معا لمنع أي أعمال يمكن أن تجعل الصراع أكبر وأوسع بكثير بسرعة كبيرة".

وقالت ديكارلو: "يجب أن يتوقف التواصل عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة وغيرها من الهجمات المميتة".

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرواني إن القتل ينتهك القانون الدولي و"يشير إلى نية تصعيد الصراع وتوسيع الحرب عبر المنطقة بأسرها".

وأضاف: "لا يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يظل غير مبال بمثل هذه الجرائم الشنيعة ويجب أن يتخذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الانتهاكات".

ودعا جميع أعضاء المجلس الـ 15 إلى وقف تصعيد الوضع.

وتلقي إيران وحماس باللوم على إسرائيل في الهجوم الذي قتل هنية وهددتا إسرائيل بالانتقام.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد بشكل مباشر على ما إذا كانت وراء الهجوم.