قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الخميس، إن دول عدة طلبت منهم عدم الرد على الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت، مشيرا إلى أن "العدوان على الضاحية ليس رداً على ما حدث في مجدل شمس وإنما جزء من الحرب"، ومؤكداً: "ندفع ثمن إسنادنا لغزة".

وأضاف نصرالله، خلال كلمة نقلتها قناة "الجزيرة"، والتي تأتي ردا على اغتيال القيادي في الجماعة فؤاد شكر، أنهم نفوا في السابق مسئوليتهم عن قصف مجدل شمس "بعد القيام بتحقيقاتنا ولو كنا فعلا وراء ذلك لأعلنا"، مشيرا إلى أنه تم تسويق أن هناك رداً إسرائيليا على ما حدث بمجدل شمس، وأبلغنا أن علينا استيعاب الضربة.

وتابع: "عندما وجد الإسرائيليون أن الضحايا في مجدل شمس معظمهم أطفال ونساء قرروا المضي في توجيه الاتهام لنا. قدمنا فرضيات لما حدث في مجدل شمس بينها احتمال سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي".

وأكد نصرالله، في كلمته، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أراد توظيف اغتيال القائد فؤاد شكر كإنجاز لمن يتهمونه بالإخفاق".