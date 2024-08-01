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الكرملين: بوتين يتابع الحرب في أوكرانيا بشكل يومي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 10:04 م | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 10:04 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي ساعات طويلة يوميا في الاتصال بالجيش لمعرفة مسار الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن بيسكوف قوله في مقابلة إذاعية :" هذا عمل لا ترونه على الكاميرا كل يوم، عمل لا تقرأون عنه في الصحف".

وبحسب المقابلة، يرصد بوتين تقدم العملية الخاصة، وهو الاسم الذي يطلقه الكرملين على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كل يوم من أيام الأسبوع..  وإضافة إلى ذلك، يتصل بوتين هاتفيا بالقادة والجنود العاديين على الجبهة بشكل متكرر.وقال بيسكوف، إن هذه "ممارسة ثابتة".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ، إنه  لا يوجد حتى الآن "جدول أعمال تقبله روسيا" لإجراء محادثات محتملة حول تسوية الصراع ، حيث إن المشاركة في مؤتمرات القمة المحتملة فقط لمجرد المشاركة لا طائل من ورائها. 

واستطرد قائلا، رغم ذلك لا تزال موسكو منفتحة على السبل السياسية والدبلوماسية لتسوية الصراع.
 

 
 


 


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