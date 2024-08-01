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ودع المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية منافسات أولمبياد باريس 2024 بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

وخسر منتخب مصر الذي يمثله الثنائي دعاء الغباشي ومروة مجدي من إسبانيا اليوم الخميس بنتيجة الأشواط 2-0.

وجاءت نتيجة الأشواط 21-18 و 21-14 ، ليودع منتخب مصر المنافسات من الدور الأول .

وكان منتخب قد خسر من نظيره المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-0 في ثاني مواجهات الفراعنةوجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 21-14، 21-19.

وخسر منتخب الشاطئية الخسارة الأولى له أمام منتخب البرازيل بمستهل بنتيجة 2-0 أيضا .

وتضم البعثة اللاعبتين دعاء الغباشى ومروة مجدي والإيطالي نيكول أنجيلو المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ويتواجد المنتخب المصري للطائرة الشاطئية بجوار كل من منتخبات البرازيل، إيطاليا وإسبانيا.

وتأهل المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية لأولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخ اللعبة بعد غياب 8 سنوات.

وتوج منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت بالمغرب على حساب منتخب نيجيريا في المباراة النهائية التي شارك فيها الثنائي دعاء غباشي ومروة مجدى.