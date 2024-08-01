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أجرى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد.

واطلع خلال الزيارة على تفاصيل الخطط الأمنية وسير العمل الأمني، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، والسكرتير الشخصي للقائد العام، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية.

ووجه السوداني، خلال الزيارة، بضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة لمواجهة المستجدات الأمنية الطارئة، مشددًا على أهمية رفع مستوى التنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين الأجهزة الأمنية في قواطع العمليات.

كما دعا إلى تحديث الخطط الأمنية والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق الاستقرار الأمني، بما يدعم خطط الحكومة في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية الشاملة.

وشدد السوداني على أهمية تعزيز قدرة المعالجة السريعة للتحديات الأمنية، مؤكدًا على ضرورة مراعاة المنتسبين وتوفير كافة وسائل الدعم لهم، لتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه.

كما أشار إلى أهمية التعامل مع المواطنين وفق القانون والدستور، بما يحفظ هيبة الدولة.