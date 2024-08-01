حسن نصر الله يقر بمقتل مستشار إيراني في ضربة الضاحية الجنوبية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن «استهداف المبنى المدني المليء بالسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية أدى إلى ارتقاء 7 شهداء».

وأضاف في كلمة، مساء الخميس، أن «من بين الشهداء في استهداف المبنى بحارة حريك القائد بحزب الله فؤاد شكر، وشهيد إيراني، إضافة لعشرات الجرحى»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «قتل عناصر المقاومة والرجال والنساء والأطفال جزء من المعركة القائمة، والمجازر الأولى في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان».

وتطرق بالحديث إلى الهجوم على مجدل شمس، معقبًا: «نحن نفينا بشكل قاطع مسئوليتنا عن الحادث، ونملك شجاعة تحمل مسئولية قصف أي مكان، حتى لو كان خطأ».

وأكمل: «لو غلطانين نعترف ونعتذر، وعندنا سوابق طويلة بهذا الموضوع، لكن التحقيق الداخلي الدقيق أدي بنا لهذه النتيجة، لذلك استغرق صدور البيان ساعات».