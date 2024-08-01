السكة الحديد ترفع أسعار التذاكر رسميا منذ صباح اليوم

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيع تذاكر القطارات بالأسعار الجديدة بعد زيادتها صباح اليوم الخميس، على خلفية تحريك أسعار الوقود مؤخرا مما رفع من تكلفة تشغيل القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية أن سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار التالجو لخط وجه بحري "القاهرة / الإسكندرية" زاد بقيمة 50 جنيها، لتصبح سعر التذكرة 275 جنيها بدلا من 225 جنيها، وزيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية للتالجو بقيمة 25 جنيه لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها، فيما ثبتت أسعار تذاكر التالجو للدرجتين الأولى والثانية على خطوط وجه قبلي.

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر القطارات الإسباني والفرنساوي والـ VIP وكذلك القطارات الروسي المكيف والتهوية الدرجة الثالثة فقد قررت وزارة النقل زيادتها بنسبة 12.5%، وتسعير تذاكر قطارات الضواحي وتحيا مصر بزيادة نسبته 25%.

وأشار المصدر لـ"الشروق" إلى إعادة فتح الحجز المسبق للقطارات بعد أن كان مغلقا طوال الأسبوع، حيث كانت تطرح الهيئة التذاكر للحجز في نفس يوم السفر، وذلك بسبب إجراءات تحديث أنظمة الحجز بالأسعار الجديدة.