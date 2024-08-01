مادورو: احتجاز أكثر من 1200 شخص على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال أكثر من 1200 شخص على خلفية أعمال الشغب التي نظمتها المعارضة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.





وقال مادورو عبر منصة "x": "لقد اعتقلنا أكثر من 1200 مجرم. تم تدريبهم لبعض الوقت في تكساس، وكولومبيا، وبيرو، وتشيلي. لقد تم تدريبهم بحيث يأتون للهجوم والحرق. لقد حاولوا حرق هذا المستشفى المتنقل.. هل هذا احتجاج أم صراع سياسي؟ ".



وأعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا للفترة 2025-2031، وقد حصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات.

واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا، وبدأت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على العناصر الأمنية.

وبحسب مكتب المدعي العام، أصيب 77 من قوات الأمن. ووجه تهم لمثيري الشغب المعتقلين بتدمير البنية التحتية للدولة والتحريض على الكراهية والإرهاب.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب في تقرير المصير.

وأعلنت المعارضة رفضها لنتائج الانتخابات، متهمة السلطات بتزويرها. واعتبرت قوى المعارضة مرشحها إدموندو غونزاليز فائزا في الانتخابات.