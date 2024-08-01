سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية، صورًا تظهر أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، وهم يبكونه بحرقة خلال وداعه قبيل مراسم تشييعه في العاصمة طهران.

وشيّعت إيران صباح اليوم الخميس، جنازة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وأقام المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى جامعة طهران.

وانطلق بعدها موكب التشييع يحمل جثمانه ومرافقه في شوارع طهران، وسط حشود جماهيرية غفيرة تندد بـ«العدوان الإسرائيلي على غزة»، وترفع الشعارات المناوئة للاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الحرس الثوري الإيراني تحقيقاته حول ملابسات الحادث الذى أدى إلى اغتيال هنية داخل مقر إقامته شمال العاصمة طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وسيتم إعلان النتائج لاحقا.