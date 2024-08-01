محافظ الجيزة يلتقي مواطني مركز العياط للاطلاع على أبرز المعوقات وسبل حلها

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمركز ومدينة العياط للمرور على أعمال التطوير الجارية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص محافظ الجيزة على الاستماع للمواطنين لبحث شكواهم والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين بمدخل قرية البليدة لمناقشتهم بشأن أعمال التطوير الجارية وجودة الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ ببحث عدد من مقترحاتهم بشأن تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتكثيف ورديات العمل لرفع المخلفات، ومنع التعديات والإشغالات من الطريق العام، ورصد موقف سيارات السرفيس ومدى التزامهم بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة بحث عدد من طلبات التصالح المقدمة من مواطني العياط، وتحقيق خطوات متقدمة في هذا الملف الحيوي، وذلك بعد تلقي شكوى من مواطن أمام المركز التكنولوجي يشتكي من عدم تمكنه من إنهاء إجراءات التصالح.

وبمستشفى العياط المركزي ومستشفى الأمراض الصدرية، التقى المحافظ بمجموعات من المواطنين المترددين على المستشفى، واطمأن منهم على أسعار الخدمات الطبية وسرعة تلقيهم للرعاية ومستوى الخدمة المقدمة.

وناقش المحافظ مع أعضاء مجلس النواب عددًا من المطالب العامة من قبل المواطنين لبحث إمكانية تلبيتها ومعالجة بعض الشكاوى الخاصة بالخدمات المقدمة في نطاق المدينة، ومنها رفع كفاءة بعض الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمركز العياط بضرورة الاستماع للمواطنين في القرى والنجوع لبحث احتياجاتهم ومراعاتها عند وضع أولويات المشروعات في الخطة الاستثمارية كل عام.