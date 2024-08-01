الأردن يعلن عبور 120 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

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عبرت 120 شاحنة أردنية جديدة من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة الأسبوع الحالي، وسيتم توزيعها على الأهالي من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، تحمل الشاحنات وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وملابس وبطانيات وطرودا صحية.

وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبدعم من مجموعة من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الجهود الأردنية لم تتوقف رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: «نعمل على مدار الساعة لاستقطاب المزيد من المتبرعين وإرسال المزيد من المساعدات وزيادة عدد الشاحنات المرسلة للأهل في غزة».

وأوضح الشبلي، أن العدد الكلي للشاحنات التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم، وصل إلى 2897 شاحنة و53 طائرة عبر مطار العريش الدولي.