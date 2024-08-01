وكيل تعليم الغربية يجتمع بمجلس الأمناء استعدادا للعام الدراسي الجديد

اجتمع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديرية، بقاعة الاجتماعات بالمكتب.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة لهم ببداية العام الدراسي متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح، ثم تناول الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، وعرض ما تقوم به المديرية بشأن الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومناقشة استعدادات المديرية من صيانة بسيطة للمدارس، ووضع تصورات وحلول مقترحة لحل مشكلة الكثافات، وآلية سد عجز المعلمين.

وجرى استعراض تكليفات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة الغربية بشأن وضع تصور مقترح للحد من تقليل الكثافات بالفصول والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وعرضت خطة النشاط الصيفي على مستوى المديرية من أنشطة صيفية، ومراكز تحفيظ القرآن، ومراكز تنمية القدرات، وما تم تنفيذه من رحلات خلال فترة الإجازة الصيفية والرحلات التي نظمتها جمعية رعاية الطلاب، بالتعاون من التوجيه الفني العام للتربية الاجتماعية بشأن الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بناء على تكليفات وكيل الوزارة والاهتمام برعاية الطلاب المتفوقين.

وجرى عرض ما تم بشأن تنفيذ ورش عمل لصقل خبرات الأخصائيين الاجتماعيين بالإدارات التعليمية العشر.

وحضر الاجتماع، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ورئيس مجلس الأمناء، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية.