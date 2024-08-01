بشار الأسد: سوريا تستعيد عافيتها وتسير بكل ثقة على طريق النصر

وجه الرئيس السوري القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد، كلمة إلى رجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الخميس، توجه الأسد بتحية إلى رجال الجيش العربي السوري، الذي قال إنه «صاحب الأمجاد العريقة والبطولات الراسخة والمواقف المشرّفة».

وأضاف: «أحييكم ـ أيها الميامين ـ وأنتم تواصلون الجدَّ والاجتهاد، والسهرَ والعملَ الدؤوب ـ ضباطاً وصفَّ ضباط وأفراداً ـ كلٌّ في موقعه، في ساحات التدريب وجبهات القتال، وعلى مقاعد العلم والتحصيل المعرفي.. وفي قطاعات الإنتاج وجميع مناحي عملكم المختلفة التي تصبُّ جميعُها في بوتقةٍ واحدةٍ هدفُها تحصينُ الوطن واستعادةُ دورة الحياة».

وأشار إلى أن «سوريا تشهد مرحلةً جديدة عنوانُها البناءُ والعطاء، ونسير بكل ثقة على طريق النصر والتحرير»، داعيًا إلى العمل بقوة وعزيمة على تثبيت مقومات النصر وترسيخ دعائم الاستقرار وإعادة الأمان إلى كل شبر من ربوع البلاد، ودفع عجلة التطور والتقدم والبناء خدمةً للوطن وللمواطن.

ولفت إلى أن «سورية حاضرةٌ بقوة وثبات في جميع الميادين، بدورها المحوري ومكانتها المرموقة، وبحضارتها الإنسانية وتاريخها العريق، وبعروبتها ومحبتها التي تتسع لجميع أخوتها وأصدقائها المخلصين».

وذكر أن «سوريا تستعيد اليوم عافيتَها وألقَها، بفضل كلِّ المخلصين والأوفياء، وبفضل أبناءِ شعبها ورجال جيشها»، مختتمًا: «فليكن حبُّ وطنِنا دليلَ عملنا والدافعَ الأقوى للنجاح والارتقاء ولنرفع علمه خفاقاً في محافل العزة والكرامة».