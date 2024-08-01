ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، مع تزايد المخاطر التي تهدد انتظام الامدادات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب إقدام إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في هجوم جوي استهدف مقر إقامته بإيران، في أعقاب هجوم جوي قامت به إسرائيل ضد العاصمة اللبنانية بيروت بهدف قتل أحد كبار قادة حزب الله اللبناني أمس. وقال علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية إن "إسرائيل هيئة الأرض لعقابها بشدة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية تسليم سبتمبر المقبل ارتفعت في ختام تعاملات اليوم بنسبة 2ر2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أسابيع، في الوقت الذي يشعر فيه المتعاملون بالقلق بشأن قدرتهم على تكوين مخزونات لفصل الصيف.

وتهدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط استقرار الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية في الوقت الذي تتزايد فيه المنافسة على هذا الوقود بين أوروبا وآسيا.

وفي الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الشهر الحالي بنسبة 30% تقريبا عن المتوسط، بحسب بيانات حركة ناقلات الغاز المسال. كما أدى توقف الإنتاج في الحقول النرويجية إلى نقص الإمدادات في السوق العالمية، في حين أن مستويات التخزين في المستودعات الأوروبية جيدة بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام، كما أن الطقس الحار أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة تكييف الهواء.

وأنهت العقود الهولندية القياسية تسليم سبتمبر المقبل تعاملات اليوم بسعر 87ر35 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

من ناحيته قال فلورنس شميت محلل أسواق الطاقة في رابو بنك إن المزيد التصعيد في الشرق الأوسط أظهر مدى السرعة التي يمكن أن ترتفع به أسعار الغاز الطبيعي في يوم واحد.

في الوقت نفسه قالت شركة شيفرون كورب الأمريكية للطاقة إن منشآت الغاز الطبيعي التابعة لها في إسرائيل تعمل حاليا بكامل طاقتها، وتواصل ضخ الغاز للعملاء المحليين والإقليميين من حقلي ليفيثان تامارا.