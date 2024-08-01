أردوغان: سنتخذ كل التدابير ضد الأطماع التوسعية التي انتعشت في الآونة الأخيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده برزت «مَعلماً للاستقرار والسلام في المنطقة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

جاء ذلك فيما كتبه على الدفتر الخاص بالزوار، خلال زيارته مع أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، في العاصمة أنقرة.

وكتب أردوغان: «في هذه الفترة الحرجة التي تشهد فيها منطقتنا صراعات ساخنة واغتيالات سياسية تبرز تركيا مَعلماً للاستقرار والسلام».

وأكد عزمه حماية مصالح بلاده من خلال اتخاذ التدابير اللازمة كافة ضد «الأطماع التوسعية التي انتعشت في الآونة الأخيرة».

وأضاف: «لن نمنح الفرصة لمن يريد أن يحول منطقتنا إلى بحر من الدماء وسنظل مصدر أمن لأصدقائنا».