قال خفر السواحل الفلبيني، اليوم الخميس، إن عمليات شفط 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي، من ناقلة غرقت أثناء تعرض البلاد للإعصار، قد تأجلت لمدة أسبوعين لضمان سلامة الإجراء.

وقال خفر السواحل إن التأجيل ضروري من أجل السماح لشركة الإنقاذ بتصنيع أغطية معدنية سيتم استخدامها لتعزيز إحكام غلق صمامات حاويات النفط في الناقلة (إم تي تيرانوفا)، والتي كان قد تم إغلاقها في البداية باستخدام أكياس من القماش".

وأبلغت شركة الإنقاذ خفر السواحل أنه سيتم الاستعاضة عن الأكياس المصنوعة من القماش بأغطية معدنية، "من أجل المتانة أثناء عمليات شفط زيت الوقود، وفي أوقات الطقس السيئ".

ومن جانبه، قال قائد خفر السواحل، الأدميرال روني جيل جافان، إنه "في ظل التطورات المذكورة أعلاه، فإنه سيتم تأجيل عملية شفط الزيت إلى مدة لا تتجاوز الأسبوعين من الآن".

وأضاف أن "إجراءات الحيطة الواجبة هذه، ستوفر لنا سيطرة أفضل، للحد من احتمالات حدوث تسرب نفطي كارثي أثناء إجراء نشاط السحب".