شهدت محطات السكك الحديدية بمراكز محافظة كفر الشيخ، ارتفاعا بنسبة 25% نتيجة ارتفاع أسعار السولار، وهو ما تسبب في غضب الركاب.

وقال محمد أحمد، مزارع بمحطة قلين، ومتجه إلى محطة كفر الشيخ، حيث مسقط رأسة، إن أسعار التذاكر ارتفعت من 6 إلى 8 جنيهات للفرد الواحد، وهو ارتفاع كبير، حيث إنه لديه 3 أولاد بالجامعة والقطار هو الوسيلة الرسمية للانتقال.

وأكدت غادة محفوظ، موظفة، أنها تنتقل يوميا من محطة قلين إلى كفر الشيخ، حيث يوجد عملها، وفوجئت بارتفاع أسعار تذاكر القطارات هذا الصباح، بزيادة السعر جنيهان للفرد الواحد وهو ارتفاعا كبيرا، مشيرة إلى أنها وأولادها في الجامعة تنتقل يوميا عبر القطار من قلين إلى كفر الشيخ، وهو ارتفاع كبير، ونتمنى أن يتم التراجع فيه حيث إن القطار كان مواصلة الغلابه .

وأوضح محمد حمدي، تاجر، "بسافر أسبوعيا إلى القاهرة من أجل شراء بضاعة ونقلها إلى كفر الشيخ، وأولادي يوميًا يتنقلون من مركز قلين إلى كفر الشيخ، ذهابا وإيابا يوميا؛ من أجل الدراسة بجامعة كفر الشيخ"، مؤكدا أن ارتفاع أسعار التذاكر سيتسبب في أزمة كبيرة على كاهل الأسر خلال الفترة القادمة، ونتمنى من إدارة السكك الحديدية أن تتراجع من ذلك الارتفاع.

من جهته قال مصدر مسئول بمحطة قطار كفر الشيخ، رفض ذكر اسمه، لـ"الشروق"، إن أسعار التذاكر ارتفعت 25%، حيث إن تذاكر قطارات كفرالشيخ - القاهرة، كانت بسعر 35 جنيها أصبحت بـ 46 جنيها، وخط كفر الشيخ - الإسكندرية ارتفع من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والخطوط الداخلية ارتفعت بنفس المقدار.

وأضاف أن الاشتراكات الخاصة بالموظفين والطلاب والتلاميذ ارتفعت أيضا بنسبة 20%.



