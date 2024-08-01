رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية وخدمات المواطنين

أجرى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وسير العمل مؤكدا أهمية السرعة في إداء الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمات المقدمة، وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع استيفائها البيانات كافة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن التعامل من خلال المركز التكنولوجي لتحويل وميكنة جميع الخدمات وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، بما كان له الأثر لدى المواطنين على حسن انتظام العمل وسرعة انهاء الخدمات المقدمة.

وأكد «خلف»، أن توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في التحول الرقمي والميكنة للخدمات المقدمة للمواطنين في سهولة ويسر.

واستمع إلى مجموعة من المواطنين الذين توجهوا بالشكر له ولفريق العمل على المجهودات التي من شأنها تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.

كما تفقد الإدارة العقارية ووجه بسرعة إنهاء الخدمات الخاصة بالمواطنين، والعمل على الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية للمعاملات، على السيستم لإصدار الخدمات التي تقدم للمواطنين، والخطابات للجهات الخارجية من خلال الشباك الواحد بالمركز.

وتفقد المركز التكنولوجي للمرافق وإيرادات المياه، وأكد تبسيط الإجراءات على الساده متلقي الخدمة والالتزام التام بتحصيل ايرادات المياه، استكمالا للمجهودات والاجراءات التي من شأنها استرداد حقوق الدولة؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بانتظام سير العمل بمراكز التكنولوجيا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.