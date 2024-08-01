الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا لفترة ثانية

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أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ظهر اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، وأعلن رئيس المجلس الدستوري تنصيبه في مهامه رئيسا للجمهورية اعتبارا من يوم غد الثاني من أغسطس.

وتعهد الرئيس الموريتاني في خطاب ألقاه بعد القسم بالعمل على محاربة الفساد وبأن تكون الحرب ضد الفساد مصيرية ولا هوادة فيها، مؤكدا أنها حرب على الجميع المشاركة فيها، كل من جانبه.

وأوضح الرئيس الموريتاني أنه سيمنح خلال المأمورية الثانية الأولوية لضمان الأمن والاستقرار، نظرا لأنهما يعتبران أساس لا غنى عنه لإنجاز أي برنامج تنموي.

وتعهد الرئيس الغزواني بجعل المأمورية الثانية "للشباب ومن أجل الشباب"، مضيفا: "سنعمل على تأسيس إطار إداري مدعوم يعنى بمعالجة قضايا الشباب بكل أبعادها خلال هذه المأمورية".

وشارك في حفل تأدية القسم وتنصيب الرئيس رؤساء عدة دول مجاورة منهم رؤساء السنغال وغينيا بيساو وجامبيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيسا الحكومتين الجزائرية والمغربية ووزير الخارجية الإسباني.

ويتولى الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019 وكان وزيرا للدفاع وقائدا لأركان الجيش .