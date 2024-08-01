رئيس مياه الفيوم يوجه بانتظام العمل بمحطات رفع الصرف الصحي في سنورس وطامية

فاجأ المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، محطة رفع قرية جبلة الرئيسية والفرعية بمركز سنورس، ومحطة رفع صرف صحي معصرة صاوي بمركز طامية، وذلك في إطار زيارته المفاجئة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمل ومتابعة الحالة الفنية للمنشآت والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ورافق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، خلال الجولة، الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، والأستاذ جمال طه مدير إدارة التفتيش الفني. وشدد النجار، على انتظام عمل جميع الورادي والانضباط الوظيفي والمراجعة المستمرة لكل الطلمبات، ولوحات الكهرباء والمولدات والمنشآت المدنية والصيانة الدورية، والوقائية بصفة مستمرة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، واستمراريتها والتطهير الدوري لشبكات ومحطات الصرف الصحي لزيادة قدراتها الاستيعابية والتصريفية.

ووجه بضرورة التزام العاملين باستخدام اشتراطات وأدوات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؛ حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، وتجنبًا لكل أنواع المخاطر أثناء تأديتهم للأعمال المطلوبة، وحفاظًا على المنشأة من أي أضرار.

وأكد ضرورة تواجد سجل للحالة الفنية بكل منشأة لتسجيل جميع الأعطال وأسبابها، والطرق المتبعة لحلها بالساعة والتاريخ، وتسجيل احتياجات ومتطلبات العمل.