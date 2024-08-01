يائير لابيد: اغتيال محمد الضيف إنجاز عسكري مهم وغير مسبوق

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن اغتيال القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف «إنجاز عسكري مهم وغير مسبوق».

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، صباح الخميس، إلى ضرورة «ترجمة الإنجازات العسكرية إلى إنجازات سياسية استراتيجية».

وشدد على «أهمية القيام بكل ما يلزم لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم الآن».

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، صباح الخميس، اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف، بعد التأكد من الأمر استخباريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من: محمد الضيف، ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع».

وأشار إلى أن «الضيف عمل بشكل وثيق مع يحيي السنوار، وأدار خلال الحرب أنشطة حماس في قطاع غزة، موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري لحماس».