ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 15% خلال أسبوع

واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي في التعاملات الأوروبية مما يؤكد حساسية السوق لأي اضطراب في الإمدادات، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود القياسية الأوروبية ارتفعت اليوم الخميس بنسبة 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو.

كما ارتفعت الأسعار بأكثر من 15% خلال الأسبوع الحالي، في ظل زيادة استهلاك الوقود في مناطق أخرى من العالم، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من الإمدادات العالمية إلى تلك المناطق.

وأشارت بلومبرج إلى أن أوروبا استقبلت مؤخرا عددا أقل من شحنات الغاز الطبيعي المسال، مع زيادة الطلب عليها في مناطق أخرى مثل آسيا ومصر، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة استخدام أنظمة تكييف الهواء وبالتالي ارتفاع أستهلاك الكهرباء والوقود المستخدم في تشغيل محطاتها. وبلغت واردات تايوان من الغاز المسال إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تلعب الاضطرابات الجيوسياسية الحالية دورا في ارتفاع الأسعار حيث أرجع بعض المتعاملين الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز إلى التقارير المتعلقة باعتزام إيران مهاجمة إسرائيل انتقاما لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران أمس. وسيؤدي أي تصعيد للصراع في منطقة الشرق الأوسط التي تنتج نحو ثلث إمدادات النفط في العالم وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في تزايد القلق في السوق ودفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بنسبة 2% إلى 52ر36 ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما سجلت عقود تسليم الشتاء المقبل ارتفاعا بسيطا وهو ما يشير إلى أن المخاوف الحالية مرتبطة بالإمدادات على المدى القريب.