قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الخميس، إن "إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء" و"على إسرائيل أن تنتظر ردنا".

وأضاف نصرالله، خلال كلمة نقلتها قناة "الجزيرة"، والتي تأتي ردا على اغتيال القيادي في الجماعة فؤاد شكر: "عندما يتحدث الإيرانيون عن اغتيال (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل) هنية يعتبرون أن الحادث مس بسيادتهم وأمنهم القومي وهيبتهم وشرفهم".

وتابع: "ما يحدث لم يعد جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة ساحاتها غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران"، مشدداً: "نحن في كل جبهات الإسناد دخلنا مرحلة جديدة".

وتابع: "هدف اغتيال القادة هو المس بالإرادة والإخضاع ولكن مقربين من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أكدوا له أن ذلك لن يضعف المقاومة".

وأكد نصرالله، في كلمته: "الآن يراهن نتنياهو على الاغتيال من أجل تسويق الإنجازات والنتيجة مع حماس والجهاد هي تصاعد المقاومة"، مشيرا إلى أن "خط حزب الله يبقى تصاعديا مع كل اغتيال يتعرض له لأنه ينتمي إلى عقيدة وإرث هائل".