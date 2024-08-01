محافظ القليوبية يناقش مع أصحاب المنشآت الصناعية بقليوب المعوقات التي تواجههم وحلولها

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاء مع رجال أعمال وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية بمنطقة أبو سنة الصناعية لبحث بعض المعوقات والعمل على حلها.

كما أجري المحافظ حوارا مفتوحا مع أصحاب المصانع والعاملين وتبادل معهم الحوار واستمع الى مطالبهم وشكاواهم وما يحتاجونه فى المرحلة الحالية حتى يتمكن الجميع من أداء عمله لخدمة وطننا العظيم، والذي يستحق منا جميعا أن نسعى لوضعه فى مكانة لائقة بين الأمم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي ملف الصناعة كل الاهتمام والعناية ودعم رجال الصناعة ومساندة كل المستثمرين الجادين سواء المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب.

واستعرض خلال اللقاء موضوعات توصيل المياه والصرف الصحي لأكثر من ١٠٠ منشأة صناعية وتجارية بمنطقة أبو سنة وأعمال استكمال تغطية ترعة البطاح بطول ١٢٠٠ متر وأعمال رصف وتطوير الطريق البطيء بمنطقة أبو سنة بطول ٣كم، بالإضافة إلى ١٥ شارع فرعي من الطريق البطيء، بالإضافة إلى تحويل المنطقة لتكون منطقة صناعية يوجد بها كل الخدمات.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن المحافظة ستشرك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكّنهم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها مدينة صناعية تجارية نموذجيه مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء وتفعيل وحدات إطفاء ووحدة إسعاف بالمنطقه، مضيفا أن المحافظة حريصة على دعم المستثمرين والقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تقديم كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن ذلك يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية وتحقيق المستهدف من جذب فرص الاستثمار في ظل مناخ يهيئ المجال أمام إطلاق العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وخاصة الصناعية.

كما أشاد المحافظ، بالدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم جهود المحافظة لتجاوز أية معوقات من خلال روح جديدة تشجع على الاستثمار.

وقال المحافظ، إن خلق فرص عمل جديدة من أبرز أولويات المرحلة المقبلة وأنها سيتم التوسع في تحويل المناطق الصناعية العشوائية إلى مناطق حضارية تليق بالصناعة المصرية وتوفر فرص عمل أكثر وترتقي وتوفر حياة كريمة من خلال تطوير الصناعة والاستثمار وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين سواء اقتصاديا أو بالدعم الفني والتقني حتي يكون هناك مردود اقتصادي عال يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء وجه عطية، بتشكيل لجنه برئاسه اللواء السكرتير العام بالمحافظة بدراسة وفحص طلبات التصالح المتقدمة من أصحاب الممؤسسات الصناعية والتجارية بمنطقه أبو سنة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنه برئاسه مساعد محافظ القليوبيه للمشروعات والاستثمار وبمشاركه أعضاء مجلس النواب والشيوخ لفحص طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع.

وأكد حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سُبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصري.

عقب اللقاء قام محافظ القليوبية بجولة لتفقد الطرق التى تحتاج الى اعادة رصف بالاضافة الى تفقد منطقة المصرف لبحث كيفية تغطيته بالتنسيق مع مديرية الري وقد وجه عطيه بدراسة إمكانية اقامة كوبري معدني أو تغطيه المصرف.