الحوثيون: عشرات القتلى والجرحى من الأسرى في قصف استهدف سجنا بشمالي اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، في وقت مبكّر من اليوم الأحد، مقتل وإصابة عشرات الأسرى التابعين للحكومة الشرعية، في قصف جوي بمحافظة ذمار، شمالي اليمن.

وقال يوسف الحاضري، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "أكثر من 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر خمسين آخرين في قصف جوي شنته مقاتلات العدوان (التحالف العربي) على كلية المجتمع شمال مدنية ذمار".

وأوضح الحاضري، أن عملية انتشال الضحايا لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط صعوبة بالغة في وصول المسعفين جراء استمرار تحليق الطيران في أجواء المنطقة، وتم إسعاف عشرات الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الثورة، ومعظمهم إصابتهم خطرة.

وطالب الحاضري، الصليب الأحمر بسرعة التحرك إلى منطقة الاستهداف بطواقمها الإسعافية والتواصل مع الأمم المتحدة للضغط على قيادة التحالف لضمان سلامة المسعفين "كون طائراتهم مازالت تحلق وتستهدف المسعفين".

كما طالب الحاضري، المنظمات الدولية والحقوقيين إلى سرعة التوجه نحو الموقع المستهدف "لتوثيق هذه الجريمة".

وأكد شهود عيان لـ (د.ب.أ)، أن مقاتلات التحالف شنت نحو ثمان غارات جوية على كلية المجتمع التي يتخذها الحوثيون سجناً يضم عشرات الأسرى المناهضين لهم.

وبحسب شهود العيان، فقد هرعت سيارات الإسعاف نحو الموقع المستهدف، وهناك عشرات القتلى والجرحى، ولا يزال البعض تحت الأنقاض حتى الان.

من جانبه، قال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، إن السجن المقصوف فيه عشرات الأسرى التابعين "للعدو"(موالون للحكومة الشرعية) وهناك عشرات القتلى والجرحى، ولا يزال الكثير من الأسرى مجهولين.

وأكد المرتضى حسب ما افادت قناة المسيرة الفضائية (ناطقة باسم الحوثيين)، إن "السجن معروف لدى العدو (التحالف) ولدى لجنة الصليب الأحمر إذ قامت بزيارته عدة مرات".

وحمل المرتضى، من وصفهم بـ "قوى العدوان"، وعلى رأسهم النظامين السعودي والإماراتي المسؤولية الكاملة إزاء هذا الاستهداف وما سينتج عنه.

وأعلنت قيادة التحالف العربي، اليوم الأحد، استهداف "موقع عسكري للمليشيات الحوثية بذمار"، مشيرة إلى أنه "مخزن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي".

وأضاف التحالف، أن عملية الاستهداف هذه "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".

ويأتي هذا القصف في ظل التوتر الحاصل بين القوات الحكومية الشرعية، ودولة الإمارات (ثاني أكبر دولة في التحالف)، التي سبق وأن اتهمتها الحكومة الشرعية "باستهداف قوات الجيش بقصف جوي، جنوبي اليمن ما أسفر عن مقتل واصابة نحو 300 من الجنود والمدنيين"، في حين وصفت الإمارات من تم استهدافهم بـ "الإرهابيين".