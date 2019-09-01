الجيش الإسرائيلي يلغي تمرينا عسكريا بسبب التوترات مع لبنان

أفادت هيئة "البث" الإسرائيلية اليوم الأحد بأن قوات الجيش الاسرائيلي ألغت تمرينا كان من المقرر القيام به الأسبوع الجاري بسبب التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان .

وذكرت "هيئة البث" على موقعها الالكتروني اليوم أنه تقرر إرجاء موعد تولي الناطق الجديد بلسان الجيش مهام منصبه ، وتم ايضا إغلاق المجال الجوي في شمال البلاد امام تحليق الطائرات المدنية.

ولفتت الهيئة أن الجيش الاسرائيلي واصل البقاء على أهبة الاستعداد على امتداد الحدود الشمالية، بسبب تهديدات الامين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بالرد على اطلاق الطائرتين المسيرتين المفخختين، ظنا منه أن إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك.

وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر منظمة حزب الله ولبنان من العواقب الوخيمة التي قد تنطوي عن أي اعتداء من الجانب اللبناني.

ومن جانبه، حذر رئيس حزب كاحول لافان بيني جانتس هو الآخر من مغبة شن هجوم على الأراضي الإسرائيلية، ودعا نصر الله إلى أن يشفق على لبنان وألا يدفع جيش الدفاع إلى إعادة لبنان إلى العصر الحجري، اذ أن الدولة اللبنانية هي التي ستتحمل المسؤولية عن اي اعتداء ينطلق من أراضيها.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أكد أمس السبت أن رد "حزب الله" على الخرق الإسرائيلي "سيكون مفتوحا، ومن لبنان"، متحدثا عن "الرعب الذي يعيشه العدو على الحدود".