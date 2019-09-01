50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر» خلال 10 سنوات فى السوق المصرية

أكد المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة اتصالات مصر أن استثمارات شركته في السوق المصرية بلغت ٥٠ مليار جنيه على مدار ١٠ أعوام منذ بداية عمل الشركة فى مصر.



وتابع حجازى ان اتصالات مصر هى الشركة الوحيد التي ضخت هذا الرقم على الرغم من تأخر توجداها عن اورنج وفودافون بعشرة أعوام.



وأكد حجازى ان إرضاء المشتركين يأتى على رأس اولويات الشركة، مشيرا الى ان اتصالات مصر تقدم حاليا جميع خدمات الاتصالات من ارضى ومحمول وانترنت.



قال حجازي فى الملتقى الاعلامى السنوى لاتصالات مصر بالغردقة إن تكاليف التشغيل زادت بصورة ملحوظة نتيجة تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة ومع ذلك نجد القدرة الشرائية للمواطنين فى تصاعد مستمر.

عن خدمات الدفع المالى عبر المحمول اعترف حجازى بأن الحكومة سبقت الشركات فى مجال الدفع الالكتروني والشمول المالى مشددا على الحاجة إلى مزيد من التوعيةللمواطنين. موضحا أن خدمات الدفع عبر المحمول فى نمو متصاعد ولكننا فى حاجة إلى مزيد من الجهود والتوعية.



اضاف أن جيتكس اكبر معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط وتحرص اتصالات الام على المشاركة في المعرض سنويا مشيدا فى ذات الوقت بمعرض كايرو اى سى تى الذى انطلق قبل إنشاء وزارة الاتصالات بثلاث سنوات تقريبا ونحرص على التواجد والمشاركة سنويا بأحدث خدماتنا وتطبيقاتنا.