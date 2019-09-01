انتهاء فترة التقديم للحصول على منازل القرى النموذجية الجديدة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انتهاء فترة التقديم للحصول على منازل ريفية كاملة التشطيب للمواطنين، ضمن مشروع "بيتك هو مصنعك غيطك" لأبناء الوادي الجديد والإعلان عنها في يوليو الماضي، بعد أن تم مد فترة التقدم حتى أول سبتمبر الجاري على أن يتم فتح باب التقديم للمواطنين الجادين من المحافظات الأخرى.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المنزل ضمن مشروع بيتك هو "مصنعك وغيطك" وتبلغ تكلفته 252 ألف جنيه، وشروطه أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنة عن 21 عاما ولا يزيد على 50 عاما، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يتجاوز الدخل الصافي للأسرة 42 ألف جنيه سنويا وللأعزب 30 ألف جنيه سنويا، كما يقر المواطن أنه لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض، أو استفاد بقرض تعاوني، أو قرض من المشروع القومى للإسكان.‎