أكد أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي أنه كان معترضا على تعاقد القلعة الحمراء مع حمدي فتحي، زميله الحالي في الفريق ولاعب إنبي السابق.

وأشار فتحي في تصريحاته لقناة النادي الأهلي إلى أنه كان يرى أنه لا فائدة من التعاقد مع حمدي فتحي نظرًا لوجود كم كبير من اللاعبين في مركزه.

وقال أحمد فتحي :"في البداية اعترضت على ضم حمدي فتحي، رأيت وقتها أننا نملك عدة لاعبين في وسط الملعب".

وأضاف :"سأذيع سرًا لا يعلمه أحدًا، كنت معترضًا على التعاقد مع حمدي فتحي، كنت أقول لدينا عدد لاعبين كثر في وسط الملعب، لماذا سنتعاقد معه؟ لكن عندما وصل اكتشفت أنه من أفضل اللاعبين الموجودين حاليًا".

وأكمل :"لقد كان الأفضل في الفريق في المباريات التي شارك بها، أنا أحب أن يكون معي في التقسيمة خلال المران، لأنه يؤدي في التدريبات بقوة، وأنا أحب نوعية هؤلاء اللاعبين".