 الداخلية العراقية: إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية ببغداد عقب اندلاع حريق - بوابة الشروق
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الداخلية العراقية: إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية ببغداد عقب اندلاع حريق

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:05 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:05 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أنه تم إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية بالعاصمة بغداد، بعد اندلاع حريق في مقرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية -" إن فرق الدفاع المدني تحاول الآن إطفاء الحريق الذي نشب في الطابق الثاني بالسفارة الرومانية ببغداد، مؤكدا أنه تم إخلاء الموظفين".

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لا سيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تؤكد فرق الدفاع المدني أن غالبيتها ناتج من حدوث ماس كهربائي.

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