تلقى عثمان تاجر بضائع صومالي، خلال أسابيع عدة مكالمات من رقم مجهول والتي تجنبها مرات حتى جائته رسالة مفاداها "هل رأيت المكالمات؟ نحن المجاهدون، نحن جماعة الشباب".

خفق قلب عثمان الأربعيني الأب لـ7 أطفال، بشدة وهو يعلم ما يريده منه الشباب، يريدون ضمه لنظام الإتاوات الخاص بهم وهم يعلمون جيدا حجم تجارته وربما مقدار الشحنة القادمة إليه وحذروه من أنه لا يكذب عليهم فلديهم مستندات بكل ما يدخل للميناء.

قرر عثمان، الذهاب لقرية "مبارك" حيث مكتب جباية الضرائب لدى الشباب والذي وصفه عثمان، بالمبنى الصغير وتصطف طوابير التجار حول رجلين متوسطي الأعمار يحمل أحدهما جهاز كمبيوتر قابل عثمان وفتح ملفا باسمه على برنامج "إكسل" بينما جرى التفاوض على أداء 3000 دولار سنويا للجماعة.

وأثبتت عشرات المقابلات مع تجار صوماليين أن حركة الشباب تستغل نظام الإتاوات لتجني عشرات الملايين من الدولارات سنويا لتمول هجماتها ضد الحكومة والجيش كما هو الحال بالنسبة لمن يرفض الخضوع للإتاوة، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ووفقا للتقرير فإن حركة الشباب الصومالية تملك نظاما حكوميا موازيا للحكومة، متضمنا محاكم ونقاط تفتيش وأنظمة جباية الضرائب والتي اقتصر مسبقا على الريف لكنه سرعان ما تمدد للمدن ليحصر سلطان الحكومة الشرعية في العاصمة والمناطق المركزية فقط، وهو ما علق عليه وزير المالية الصومالي عبد الرحمن بيلا واصفا إياه بـ"الكارثة والمشكلة الأولى لدى الصومال".

وتقف ممارسات الشباب تلك عائقا أمام تحقيق مزاعم الحكومة بتراجع الجماعة الإرهابية، ومثلها الادعاءات الأمريكية بالقضاء على التمرد في الصومال.

وقال جون دي مانلي، قائد القيادة الأمريكية بأفريقيا "أفريكوم"، ردا على تساؤلات الصحيفة الأمركية، إن "الطيران الأمريكي يلاحق عمليات التمويل المادي لحركة الشباب بعديد من الضربات الجوية"، بينما أكد مانلي، "نجاح الجماعة بابتزاز التجار وتهديدهم لدفع الضرائب".

وصرح الجيش الأمريكى الذى يمتلك مئات الجنود على أراض الصومال بأنه شن 50 غارة بالطيران المسير على أهداف للشباب خلال العام الحالى موقعا 300 قتيل في صفوفهم بينما رصد موقع متابع للصراع على أرض الصومال وقوف الشباب خلف 860 هجوما خلال نفس العام أسفرت عن مقتل 1600 شخصا.

وكما هو الحال في أفغانستان فالولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن تكون الصومال منطلقا لعمليات تهدد الأمن الأمريكي حيث ينشط فرع صغير لتنظيم داعش بشدة شمال شرق الصومال.

وتزامنا مع استمرار المعارك بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب، يسعى الطرفان لجني الأموال عبر الخدمات والضرائب حيث تحصل الحكومة على 200 مليون دولار سنويا لقاء الخدمات والضرائب وبينما تحصل الحركة المتطرفة على قدر أصغر بكثير من المال فهي تجنيه من أكثر القطاعات تأثيرا على الاقتصاد وهي الواردات القادمة عبر الميناء للتجار المحليين.

وتدرس الحكومة الصومالية، فرض عقوبات على التجار الخاضعين لإتاوات الشباب ولكن التجار يعارضون تلك الخطوة التي ستزيد العبء عليهم وستعرض حياتهم للخطر.

ويسرد عدد من التجار كيف أنشأت حركة الشباب نظاما بسيطا وفعالا لجباية الضرائب عبر تهديد العاملين في الميناء لإعطائهم الوثائق الخاصة بالشحنة القادمة لكل شخص لتفرض الجماعة بعد ذلك 160 دولارا على الحاوية بحجم 40 أقدام بينما تكلف الحاوية التي بحجم 20 قدما، 100 دولار فقط.

وقال هلالا، تاجر الستائر والأقمشة بأحد الأسواق الشهيرة، إنه أخبر الشباب أنه ينتظر الشحنات بينما ردوا عليه قائلين: "أنت تكذب علينا ولديك 3 حاويات هذا الشهر"، واستطرد مستغربا عن كيفية علمهم بذلك والحاوية الثالثة ستصل بعد أسابيع عن بقية الشحنة.

وأكد أنه تعرض للتهديد بأفراد أسرته بينما استغلت حركة الشباب وسيطا من أقاربه في تلك العملية، وتابع: "طالبوني بدفع 1000 دولارا وقلت لهم: لو لدي هذا المبلغ لما بقيت ليلة واحدة في الصومال ولسافرت".

وأضاف هلالا أنه "جرى الاتفاق على قدر أقل من المال المدفوع حتى يتحصل على أرباح أكبر حينها تزداد قيمة الزكاة المدفوعة والتى يتم تحويلها على حساب بنكي خاص بإمرأة جرى إخباره به من قبل الشباب".

وقال التاجر عمر فاروق إن حركة الشباب يستخدمون البنوك وأنظمة الدفع عبر الهاتف إلى جانب نظام الحوالة لجباية الضرائب والتي يجرى تسريبها سريعا لخارج البلاد.

وأكد عدد من التجار أنه "إضافة لما تأخذه الشباب من ضرائب فهم يأخذون أموالا سنويا من التجار على هيئة زكاة ويقوم أفراد الشباب بفرض أرقام كبيرة في البداية ليتفاوضوا بعدها على أرقام أصغر".

ويكافح رجال الدين الصوماليين لمنع المواطنين عن تأدية الضرائب للشباب حيث خرج الشيخ نور جرهان عضو المجلس الأعلى لعلماء الصومال بشاشات التلفاز، واصفا المتعاملين مع الشباب بالمشاركين فى الجريمة.

لكن رجال الدين كما الحكومة لا يملكون القدرة على حماية المواطنين من بطش الشباب حال تخلفهم عن الدفع، تصف الصحيفة الأمريكية.

من لا يدفع المال يدفع بطريقة أخرى

على مدار سنوات رفض حجى حسين مالك فندق مكة المكرمة بالعاصمة مقديشيو إعطاء الضرائب للشباب ما جعلهم يستهدفون فندقه بشكل سنوى منذ عام 2013 بينما كان يرمم فندقه في كل مرة حتى وقع هجوم مارس الماضي الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا ما أجبر حسين على التوقف عن العمل.

وقال حسين مبررا موقفه لرفض الدفع: "إذا أعطيت المال فليس هناك حل بينما إن قاومت فقد يوجد حل هذا ما أعتقده بشدة ولن أغيره لهذا يجب أن يوجد المزيد من أمثالي".

وبينما أكد وزير المالية الصومالى على عدم قدرة الحكومة على حماية التجار من نظام إتاوات حركة الشباب حيث لا تزال الحركة تملك أذرعا طويلة داخل المدن الصومالية المركزية حيث يقدم عناصر الشباب بشكل مستمر لأخذ الأموال المتأخرة لدى التجار، حسب ما أكده شهود عيان.

مثل حركة الشباب، لدى فرع داعش بالصومال أيضا نظاما للضرائب لكن لكن جماعة أو عصابة نظاما آخر في جمع تلك الضرائب.

ويعلق حسين شيخ علي المستشار الأمنى للرئيس ومدير جمعية هيرال بقوله: "كل هاؤلاء التجار يمولون الإرهاب ولكن السؤال هل يفعلون ذلك بإرادتهم"

وأضاف حسين "الكل يرفع يديه متضرعا فليس بوسعنا محاسة التجار المتعاملين مع الشباب حى نوفر لهم الحماية فليس لديهم أى خيار في الوقت الحالى".

وتابع حسين "أنا خائف بشدة فقد تحسم حركة الشباب الحرب لصالحها بتلك الأموال".