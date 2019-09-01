صادرات العراق النفطية بلغت 3 ملايين و603 براميل يوميا الشهر الماضي

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أعلن العراق اليوم الأحد أن متوسط صادرات النفط لشهر أغسطس الماضي بلغ 3ملايين و603 براميل يوميا عبر المنافذ الجنوبية والشمالية وإلى الأردن.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان صحفي وزع اليوم إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر أغسطس الماضي بلغ 3ملايين و603 آلاف برميل يوميا موزعة على المنافذ الجنوبية ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي ومن حقل القيارة وإلى الأردن".

وأوضح ان الصادرات للشهر الماضي حققت ايرادات مالية تجاوزت 6 مليارات و341 مليون دولار وان معدل سعر البرميل الواحد تجاوز 55 دولارا.