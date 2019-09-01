اقتحام منزل المغنية الفرنسية جولي زيناتي بباريس وسرقة حاسبها الآلي

أعلن مصدر شرطي في فرنسا اقتحام لصين منزل المغنية الفرنسية الشهيرة "جولي زيناتي" الكائن بالدائرة العاشرة في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية اليوم الأحد، عن المصدر الشرطة قوله" إن المغنية جولي زيناتي كانت برفقة نجلها داخل مسكنها بالدور الأرضي عندما اقتحم اللصان منزلها، مضيفًا أن ابنها شاهد اللصين أثناء سرقتهما جهاز الحاسب الآلي الخاص بها والذي يحتوي على بيانات ومعلومات عن شخصيات سياسية وفنية بارزة".

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقات حول هذا الحادث، ولا يزال البحث مستمرا على اللصين.

يُذكر أن "جولي زناتي" هي مغنية فرنسية مشهورة لعبت أولا دور "فلور دي ليز" ثم "إزميرالدا" على المسرح لفيلم "نوتردام" الموسيقي في باريس، كما شاركت مع "باتريك فيوري" النجم المشارك في فيلم "نوتردام دو باريس" في الفترة من 2002 إلى 2006، وحصلت على جائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني فرنسي في العالم.