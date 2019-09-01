الداخلية الأفغانية: مقتل 20 فردا من قوات الأمن في هجوم طالبان على مدينة قندوز

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، مقتل 20 فردا من قوات الأمن و5 مدنيين، فضلا عن إصابة 80 شخصا أغلبهم من المدنيين، جراء الهجوم الذي شنته حركة طالبان على مدينة قندوز شمال أفغانستان والذي دام لأكثر من 24 ساعة.

وذكرت الداخلية - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومسلحي طالبان في ضواحي مدينة قندوز؛ أسفرت أيضا عن مقتل 56 من مسلحي الحركة، مضيفة أن الوضع في قندوز عاد إلى طبيعته، وأن رجال الشرطة والجيش ووحدات خاصة من المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان تمكنوا من تطهير جميع مناطق الاشتباكات من طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن المدينة طُهرت بالكامل من المتمردين وباتت تحت السيطرة.

يذكر أن مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي البلاد أفغانستان قد تعرضت لهجوم من 3 اتجاهات شنته حركة طالبان أمس السبت؛ ما أدى إلى نشوب اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلي الحركة استمرت لأكثر من 24 ساعة، كما شن مسلحو الحركة هجوما آخر صباح اليوم على مدينة "بل خمري" عاصمة إقليم باجلان الواقع شمالي البلاد، وتشير التقارير إلى استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين في ضواحي المدينة.