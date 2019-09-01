مسئولة أممية تلتقي الرئيس القبرصي بهدف إحياء محادثات السلام المتعثرة بشأن القضية القبرصية

التقت مبعوثة الأمم المتحدة للشأن القبرصي جين هول لوت، بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، صباح اليوم الأحد، بمقر مكتبه الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك في إطار إجراء اجتماعات منفصلة مع قادة الجمهورية القبرصية والشمال المحتل من جانب تركيا، بهدف إعادة إحياء محادثات السلام المتعثرة بشأن القضية القبرصية.

وذكرت صحيفة "سيبرس ميل" القبرصية اليوم الأحد أن الاجتماع شهد حضور وزير الخارجية القبرصي قبرص نيكوس خريستودوليديس والمتحدث باسم الحكومة برودروموس برودرومو وكبير مفاوضي القضية القبرصية أندرياس مافرويانيس، ومن المقرر أن تلتقي لوت بزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينشي في وقت لاحق من اليوم.

وكان أناستاسيادس وأكينشي اتفقا، خلال اجتماع غير رسمي بينهما أجري في التاسع من شهر أغسطس الماضي، على مواصلة محادثات الأمم المتحدة المتوقفة بهدف استئناف المفاوضات لتوحيد الجزيرة القبرصية المُقسمة.

ويُنظر إلى زيارة المسئولة الأممية على أنها جاءت لتمهيد الطريق لإجراء محادثات ثلاثية في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.