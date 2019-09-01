سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بلغ صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 32ر15 مليار ريال، وذلك بإجمالي مشتريات بلغت 37ر14 مليار ريال ومبيعات بلغت 04ر26 مليار ريال.

وقال بيان نشر على موقع سوق الاسهم السعودي "تداول" اليوم الأحد إن نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية ارتفعت إلى نحو 21ر5 بالمئة بنهاية شهر أغسطس مقارنة بنهاية شهر يوليو حين بلغت ملكيتهم نحو 42ر4 بالمئة.

وارتفعت قيمة ملكية الأجانب إلى نحو 04ر99 مليار ريال، مقارنة بنهاية الشهر السابق والبالغة 84ر90 مليار ريال، لتسجل نمو بنحو 2ر8 مليار ريال.