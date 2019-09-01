«الإسكان»: جار تنفيذ 984 شقة اجتماعية بسوهاج الجديدة

تنفذ وزارة الإسكان 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة سوهاج الجديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن من المقرر الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأورمان بالمدينة بنهاية ديسمبر 2020، ومن مستشفى الجامعة آخر يونيو 2020.

وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، منها: المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم؛ لتوفير الري بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: كما جار تنفيذ مشروع مرافق 214 فدانا، و32.8 فدان، ومنطقة الجامعات، ومشروع شبكات (مياه - ري - صرف صحي) بمنطقة توسعات المدخل الجنوبي، ومنطقة 200 متر بجوار طريق المطار، ومشروع شبكات (مياه - صرف صحي - ري) بمنطقة مدخل المدينة الشمالي بمساحة 162 فدانا.

وتابع: وجار كذلك تنفيذ مشروع شبكات (طرق "فرمة" - مياه - صرف صحي - ري) بمنطقة 455 فدانا بالتوسعات الجنوبية، ومشروع تنفيذ 3 آبار وخط ناقل وخزان أرضي وشبكة ري بالجزيرة الوسطي لطريق المطار، ومشروع شبكات (مياه - صرف صحي - ري) لمنطقة 735 فدانا بالتوسعات الجنوبية وأعمال الطرق (فرمة) لمنطقة الخدمات بذات المنطقة.

وقال سالمان إنه جار أيضًا تنفيذ مشروع خط المياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 م، وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 متر لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة إلى منطقة 455 فدانا ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي، ومشروع تنفيذ المرافق (فرمة - مياه - صرف) لبعض مناطق الخدمات بأحياء مدينة سوهاج الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الطرق، منها: مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة 127 فدانا، وأعمال الأرصفة (بردورات + أنترلوك) وشبكات ري فرعية والكهرباء لتنسيق الموقع العام لمنطقة الإسكان العائلي الأول، ومشروع ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم.

وتابع: كما جار تنفيذ مشروع إنشاء طريقين شمال الجامعة بطول 2.7 كم و1.1 كم، ومشروع المرحلة الأولى لتنفيذ الدبش لحماية مدينة سوهاج الجديدة من أخطار الكثبان، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس + رابطة) لمنطقة 32.8، ومشروع طرق مرحلة ثانية (أساس + رابطة) لمنطقة (50، 16) عمارة، ومشروع تنفيذ تنسيق الجزيرة الوسطي بالطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة بطول 5 كم.