أبو القاسم يعود للقاهرة بعد إنجاز الالعاب الافريقية

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عاد علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش إلى القاهرة عقب حصده ميداليتين ذهبيتين فى الفردى والفرق ذلك في دورة الألعاب الأفريقية التى استصافتها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس 2019 بالمغرب.

كان في أستقبال أبو القاسم عهد علي مديرة الدعاية والاعلام في روابط الرياضية الوكيل الحصري له، و مؤمن مجدى مدرب عام سلاح الشيش فى نادى الشمس.

أكد أبو القاسم على شكره لكل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح ومسئولى الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه.