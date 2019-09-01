 إطلاق نار على الأشخاص بشكل عشوائي في ولاية تكساس - بوابة الشروق
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إطلاق نار على الأشخاص بشكل عشوائي في ولاية تكساس

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:10 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:10 ص

أعلنت وسائل إعلام أمريكية إصابة نحو 20 شخصا بجروح في إطلاق نار بمدينة أوديسا بولاية تكساس.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن شرطة تكساس قولها إن مسلحا خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.


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