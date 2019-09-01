تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات تركية شمالي العراق

حيّد الجيش التركي 5 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في غارات جوية، شمالي العراق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم في بيان، شن غارات على مواقع الحزب في مناطق "متينا" و"أفاشين-باسيان" و"كارا"، في إطار العمليات المتواصلة ضد عناصر الحزب شمالي العراق.

وأضافت الوزارة أن الغارات التي استهدفت مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة تابعة للحزب، أسفرت عن تحييد 5 مسلحين.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع الحزب جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنف الحزب تمرده وهجماته ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" على أنه منظمة إرهابية انفصالية.

غالبًا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في البيانات للإشارة إلى الإرهابيين الذين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.