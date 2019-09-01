 الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان

قذائف صاروخية
قذائف صاروخية
د ب أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 4:06 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 4:06 م

أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

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