«لافا موبايل» تطلق هاتفا جديدا فى السوق المصرية

أعلنت شركة لافا موبايل عملاق الهواتف الذكية الهندى عن إطلاق أحدث هواتفها من عائلة الـ iris والذى يتميز بشاشة ذات أبعاد جديدة وببصمة الأصابع وامكانيات رقمية غير مسبوقة وبسعر فى متناول الجميع.



والهاتف يتميز ببطارية MAh 2800 وشاشة full display بحجم 5.45 بوصة.



ويتميز بكاميرا أمامية وخلفية 5MP وشاشة عرض كاملة وذاكرة خارجية حتى 64 جيجا ومستشعر بصمة سريعة.



ولأول مرة تتواجد الألوان الأزرق والبربل المدرج فى هذه الفئة السعرية كما أن به إمكانية جديدة تُمكَن المستخدم من زيادة المساحة التخزينية كما أن هذا الهاتف يتمتع بنظام كاميرا (Beauty Mode ) لتحسين الصورة.