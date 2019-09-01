رئيس وزراء إسبانيا: مازال بإمكاني تشكيل حكومة أقلية وتجنب إجراء انتخابات جديدة

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه مقتنع بأنه مازال بإمكانه تشكيل حكومة أقلية وتجنب إجراء انتخابات جديدة، وذلك عقب أن أخفق حزبه الاشتراكي في الحصول على دعم كاف في تصويت بالثقة في يوليو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سانشيز القول، إنه يستبعد إجراء أي مباحثات جديدة لتشكيل ائتلاف حاكم مع حزب بوديموس المناهض لإجراءات التقشف، ولكنه أكد أن الثقة لم تنهار لدرجة أنه لا يستطيع التوصل لاتفاق معهم بشأن برنامج لسياسة البلاد.

وقال سانشيز، في حوار مع صحفة "إل بايس" الإسبانية: "هناك بين الانتخابات وتشكيل حكومة ائتلافية بديل، وهو حكومة لديها برنامج تقدمي مشترك". وأضاف: "الأسبوع المقبل سنقدم هذا البرنامج للمجتمع المدني وخاصة المجموعة البرلمانية الخاصة بحزب بوديموس من أجل الحصول على الدعم اللازم".

وتريد أغلبية الإسبان أن يتوصل سانشيز لاتفاق مع بوديموس لتجنب إجراء انتخابات جديدة، وذلك بحسب استطلاع نشرته صحيفة "إل موند". وأظهر الاستطلاع تأييد نحو 55% للتوصل لاتفاق.

ويشار إلى أنه أمام سانشيز حتى 23 سبتمبر الجاري لكي يحاول الفوز بتصويت بالثقة مجددا في البرلمان، وإذا أخفق، سوف يتم إجراء انتخابات جديدة في نوفمبر القادم.