روحانى يهدد ماكرون بتخلى إيران عن التزاماتها النووية

تقرير: رصد ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» قبالة السواحل السورية

حذر الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أمس، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى، من أن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى الموقع فى 2015، ما لم يحترم الأوروبيون تعهداتهم.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية عن هذه المحادثة الأولى بين رئيسى البلدين منذ اللقاء الذى عقد فى 25 أغسطس بين ماكرون ووزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع فى مدينة بياريتز الفرنسية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق الدولى الذى أبرم فى فيينا بهدف منع طهران من امتلاك سلاح نووى، وأعادت فرض عقوبات قاسية تخنق الاقتصاد الإيرانى.

وذكر بيان الرئاسة الإيرانى الذى بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن روحانى قال لماكرون: «إن لم تستطع أوروبا الوفاء بالتزاماتها، فإن إيران ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها فى الاتفاق النووى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

لكن الرئيس الإيرانى أكد فى الوقت نفسه أنه «من البديهى أن هذه الخطوة، كالمراحل الأخرى، يمكن العدول عنها». وأضاف أن «بنود الاتفاق النووى غير قابلة للتغيير وعلى جميع الأطراف الالتزام بها».

وفى الاتصال الهاتفى، ذكر روحانى بأن «تنفيذ أطراف الاتفاق النووى لالتزاماتهم وتأمين الملاحة الحرة فى جميع الممرات المائية ومنها الخليج ومضيق هرمز يعدان بمثابة هدفين رئيسيين فى المفاوضات الجارية».

من جهته، أكد ماكرون مجددا على «أهمية الحراك الجارى حاليا لتهيئة الظروف لخفض التصعيد عبر الحوار وبناء حل دائم فى المنطقة»، كما ورد فى بيان للرئاسة الفرنسية.

وذكر مصدر دبلوماسى فرنسى أن «المهم» فى نظر فرنسا «هو التحقق، بعد النقاشات التى جرت خلال قمة مجموعة السبع حول إيران، من أن إحداثيات المفاوضات ما زالت صالحة وأن الرئيس روحانى ما زال مستعدا للتفاوض، وهذا هو الحال الآن».

وترى باريس أن على إيران العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووى من جهة، ومن جهة أخرى على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العمل على وقف عقوباته الاقتصادية، عبر السماح لإيران مثلا بتصدير كميات قليلة من نفطها.

من ناحية أخرى، رصد موقع إلكترونى لتتبع السفن ناقلة النفط الإيرانية «إدريان داريا 1»، التى أدرجتها واشنطن على قائمة عقوباتها وهى تقترب من السواحل السورية، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن موقع «مارين ترافيك» لتتبع السفن أظهر الناقلة الإيرانية المعروفة سابقا باسم «جريس 1» وهى تقترب ببطئ نحو موقف يبعد نحو 50 ميلا بحريا (92 كلم) قبالة سوريا.