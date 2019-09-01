محافظ بورسعيد يوجه بحل مشكلة الصرف الصحي بحي الزهور

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان، مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وحي الزهور بسرعة الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة بحي الزهور والانتهاء من البنية التحتية للصرف بالمنطقة لتتواكب مع المحطة الجديدة التي يتم إنشاؤها بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الأحد، بمنطقة شباب المدينة بحي الزهور لمتابعة مشكلة تجمعات الصرف الصحي بالمنطقة، حيث التقى بعدد من سكان المنطقة واستمع لشكواهم فيما يتعلق بالصرف الصحي ووعدهم بإنشاء محطة صرف جديدة بالقرب من المنطقة خلال الشهر القادم للحد من تكرار مشكلات الصرف الصحي.

وشدد المحافظ على ضرورة تعاون السكان مع الأجهزة التنفيذية من خلال تكوين اتحاد ملاك واتحاد شاغلين لبحث مشكلات الصيانة وأعمال التطوير لتتواصل مع الأجهزة المعنية ليتم إنجاز الأعمال وحل المشكلات على وجه السرعة.