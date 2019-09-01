 مصدر أمني لـ«الشروق»: تحديد المتهمين في فيديو «دولاب عاطف» وجاري القبض عليهم - بوابة الشروق
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مصدر أمني لـ«الشروق»: تحديد المتهمين في فيديو «دولاب عاطف» وجاري القبض عليهم

مصطفي حمدي:
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 1:03 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 1:03 م

قال مصدر أمني في تصريحات لـ"الشروق"، إن أجهزة الأمن حددت عددا من المتهمين بشراء والاتجار في المخدرات بعد ظهورهم في فيديو تطلق عليهم رواد السوشيال ميديا "دولاب عاطف".

وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو بقيام العشرات من الأشخاص في طابور عشوائي في الشارع، يطالبون فيه عاطف باعطائهم حبوب مقابل مبالغ مالية، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين الجمهور.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن بالجيزة تداهم عشرات أوكار المخدرات يوميا، مطالبا الأهالي بضرورة إبلاغ الشرطة عن أية عمليات اتجار، مؤكدا أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.


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