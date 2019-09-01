بيت جميل للحرف التقليدية يحتفل بتخريج الدفعة التاسعة

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية" والتي تقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز في السابعة مساء الخميس المقبل، بمقر مركز الحرف التقليدية، "خلف جامع عمرو بن العاص " بالفسطاط.

ويتم تخريج هذا العام 22 فنانًا من مجالات مختلفة منها الخزف، والنجارة، والنحاس.

تأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها، من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل التراث الحرفي في العالم للعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي.

الدبلومة تهدف إلى تخريج المصمم المنفذ عن طريق الدراسة والتدريب العملي على مدى عامين دراسيين، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، وتضم مجالات الدراسة خلال المنحة مهارات الرسم، والمنظور الحر، والرسم الحر، والدراسات اللونية، وحرفة الزجاج المعشق، والخزف، وحرفة أعمال الخشب القشرة، وأعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة.

يذكر أن عدد خريجي دفعات "بيت جميل" خلال الدورات السبع السابقة وصل إلى 106 خريجين من كافة التخصصات والمؤهلات المختلفة .