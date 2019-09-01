نائب يطالب بتنشيط السياحة النيلية طوال العام

أعلن وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، محمد عبدالله زين الدين، اليوم الأحد، عن تقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حول أهمية تسيير البواخر النيلية واستغلالها طوال العام؛ كأحد عوامل تنشيط السياحة النيلية والتي تدر دخلا على الاقتصاد المصري.

وقال زين الدين، في بيان له اليوم: "مصر تمتلك أكثر من 300 مركب عائم، يمكن تسييرها طوال العام، وعدم الاقتصار على استغلالها خلال فصل الشتاء فقط، وهذه المراكب تقدم العديد من الخدمات التي يمكن استغلالها في المواسم السياحية بالنسبة للأجانب في الشتاء، وكذلك السياحة الداخلية بالنسبة للمصريين طوال العام".

وأضاف: "تشغيل هذه المراكب طوال العام سيساهم في توفير فرص عمل للعاملين بقطاع السياحة، بالإضافة إلى فرص تدريبية لحديثي التخرج بالمجال".