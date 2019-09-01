يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين اجتماع طارئا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بعد غد الثلاثاء، بناء علي طلب دولة فلسطين، لبحث الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وسيرأس الاجتماع من دولة فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.

جاء ذلك، في بيان صحفي وزعته اليوم سفارة فلسطين بالقاهرة، بعدما أوضح البيان أن الاجتماع الطارئ سيشارك فيه كل من: الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، وذلك لمناقشة ملف تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" لـ3 سنوات قادمة، والذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأميركي الاسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.

وأكد أن الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم "الأونروا" ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار"302"، والتأكيد على خدماتهاو سترفع توصياتها إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والطلب منه تعميمها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في العاشر من سبتمبر الجاري، وعلى بعثات الجامعة العربية في الخارج ومجالس السفراء العرب للتعاطي معها، والتحرك بشكل عاجل في دعم "الأونروا" وفي تجديد تفويضها.