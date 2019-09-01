المفوضية الأوروبية تدعو لـ«أوروبا موحدة» في ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية

أكد رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر، وخليفته المعينة أورزولا فون دير لاين، اليوم الأحد، قيمة وجود "أوروبا سلمية وموحدة"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

وغرد يونكر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم أتذكر كم أنا ممتن لكوني أعيش في قارة سلمية"، مؤكدا أن العمل من أجل عدم اندلاع أي حرب جديدة أبدا، يظل هو الالتزام الأبدي للأوروبيين. وأضاف: "أوروبا.. هذا هو السلام".

وكتب يونكر مناشدته باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية.

وكتبت السياسية الألمانية فون دير لاين التي من المقرر أن تخلف يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية اعتبارا من شهر نوفمبر القادم: "يجب أن نتذكر معا التعلم من ذلك والعمل لأجل المستقبل، لأجل السلام، لأجل الكرامة، ولأجل الإنسانية. هذا هو واجبنا، إلى الأبد".

وأشارت فون دير لاين إلى "فصل مظلم من التاريخ الأوروبي، وهو اندلاع الحرب العالمية الثانية في بولندا بسبب ألمانيا النازية".

ويتم اليوم إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية في مدينة فيلون البولندية، أول مدينة تعرضت للقصف بسلاح الجو الألماني في الحرب.

يشار إلى أنه قبل طلوع فجر 1 سبتمبر عام 1939، قصفت القوات الجوية الألمانية المدينة النائمة غير المسلحة والتي ليس لها أهمية عسكرية؛ ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في القصف.

وسقطت أولى القنابل على مستشفى البلدة، والتي كان على سطحها الصليب الأحمر. وتعرض حوالي 75% من وسط المدينة للتدمير.

ويمثل الهجوم على فيلون بداية الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بحياة 6 ملايين مواطن بولندي، بينهم 3 ملايين يهودي.